Emrah rekor ücreti geri çevirdi
11 yıldır sahneye çıkmayan Emrah, yılbaşı için gelen teklifleri yine geri çevirdi.
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da davet alan şarkıcı, Özbekistan’daki bir otelin 750 bin TL’lik teklifine “Hayır” dedi. Başrolünde yer aldığı ‘Aşk ve Mavi’ dizisinin çekimleri için Kapadokya’ya yerleşen Emrah’ın yılbaşı gecesini ailesiyle orada geçireceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.