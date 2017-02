Emrah üçüncü kez baba oldu

Tayfun ve Elyesa adında iki oğlu olan Emrah bu kez kız bebek sevinci yaşadı. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doğum yapan Sibel Erdoğan, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emrah Kimdir?

Emrah Erdoğan 1 Ocak 1971 Diyarbakır doğumlu olan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu.[3] Annesinin işi nedeniyle Elazığ'ın Gülaman ilçesinde ilkokula başladı.

Emrah ortaokula Diyarbakır'da devam ederken, 1983 yılında ilk profesyonel albümü "Ağam Ağam"'ı çıkardı ve "Küçük Emrah" olarak müzik dünyasına adım attı. 1985 yılında "Gülom" albümü piyasaya çıktı ve "Zavallılar" filminde başrol aldı. 1985'de "Yaralı" albümü büyük ilgi gördü. Ardından "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. Hiç kimsenin o zamana kadar ulaşamadığı rakamlara ulaştı. "Ayrılamam" albümü 2.500.000'den fazla satmıştır.

1990'lı yıllardan itibaren albümlerinde kendi bestelerine yer veren Emrah, kariyerine aynı hızla devam etti. "Neşeliyim", "Hoş Geldin Gülüm" ve "Sen Gülünce" albümleriyle çok başarılı oldu. 1993'ten sonra adındaki "küçük" ekini kaldırarak, pop dünyasına adım attı. "Haydi Şimdi Gel", 3.500.000 adet sattı.

1994 yılında Emrah bir rekor daha kırdı. İnönü Stadyumunda verdiği konserle ilk defa Türk bir sanatçı 50.000 kişiye seslendi. Müzikte gösterdiği başarıyı ilk kez 1997'de bir dizide gördü Emrah. "Unutabilsem" ile Türkiye'nin en başarılı dizisinden birinde başrolü oynadı. "Unutabilsem" şarkısı 1996 senesinin Temmuz ayında çıkan "Narin Yarim" albümünde yer aldı. 1998 senesinin Temmuz ayında "Dura Dura" isimli albümü ile müzik dünyasında yine başarılı oldu ve bu albümü 2.200.000 adet sattı.

Ardından 2000 senesinin Haziran ayında "Ya Hey" ve 2002 senesinin Mart ayında "Ar+ı" albümlerini çıkaran sanatçı, 2002 yılı Eylül ayında yeni bir dizi ile televizyon ekranlarına geri döndü. Kınalı Kar isimli dizide başrol oynadı. 2004 senesinin Haziran ayında "Kusursuzsun" albümünü çıkardı ve "Büyük Yalan" dizisinde rol aldı. 2005 yılının Eylül ayında "Dön" albümünü çıkardı. 2006 yılının Ağustos ayında "Adın Ne Senin?" ile ilk maksi teklisini çıkardı ve aynı yıl "Adak" dizisinde başrol oynadı, diziyi "Best of Emrah" albümü izledi. Albüm, en çok sevilen Emrah şarkılarının yenilenmiş versiyonlarından oluşuyordu. Aynı yıl "Oğlum İçin" adlı dizi ve "Bir Dilek Tut" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı. 2008 yılında ise 1990'lardan başlayarak örneklerini verdiği house müziğin ("Ye Kürküm", "Sevdim mi Tam Severim", "Haydi Düğüne"...) yanı sıra hip hop ve soul yaptığı, yepyeni bir albüm olan "Yelpaze"yi çıkardı. Sanatçının, bilindik tarzının çok dışında olan, söz konusu türlerdeki eserleri kendine has bir üslupla seslendirdiği "Yelpaze", 25.000 adet satarak Emrah'ın bugüne kadar çıkardığı en az satan albüm oldu. 2009 yılının Eylül ayında ise Emrah TRT1 ekranlarında yayınlanan Hicran Yarası dizisinde 28. bölümden sonraki kadroya dahil oldu ve zengin bir işadamı rolünde oynadı. 2010 yılında ise "8notes" grubuyla anlaşarak 8notes müzik grubunun müziği ve kendi yorumuyla Türk halk müziği eserlerini caz-funk tarzında yorumladı. Albümde genelde "Pir Sultan Abdal" ve "Neşet Ertaş" türkülerini seslendirdi. 2011 yılının Temmuz ayında "Terzinin Oğlu" isimli albümünü çıkardı. Emrah, Gelmeyen Bahar filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. Film, 8 Mart 2013 tarihinde vizyona girdi.[