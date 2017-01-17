Erdal Tosun davasında flaş gelişme!
Feci şekilde hayatını kaybeden usta oyuncu Erdal Tosun'un davasında son dakika gelişmesi...
Geçtiğimiz aylarda oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan Beşiktaş Belediyesi çalışanı Nihat Saki ilk kez mahkemeye çıkartıldı.
Sarıyer'de ünlü sanatçı Erdal Tosun'un içinde bulunduğu araca çarparak ölümüne yol açan sürücü Nihat Saki, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nihat Saki'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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