Demet Akalın: Okan'a stres atsın diye adam tuttum

Demet Akalın’ın geçen hafta Uludağ’da verdiği konser sırasında eşi Okan Kurt’un bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Demet Akalın, olayı doğruladı ve “Ben sahnedeydim, fark edemedim. Özür dileyip barışmışlar. Stres atsın diye Okan’ın yanına adam bile tuttum. Aslında benim de suçum var; eşimi hiçbir yere göndermiyorum” dedi.

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GECE KULÜPLERİNE SESLENMİŞTİ

Gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü şarkıcı, “Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!! ifadelerini kullanmıştı.

Akalın, "Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum” demişti.