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Sibel Tüzün eşinden boşandı

Dört yıldır aşk yaşadığı Ender Balcı ile 6 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Sibel Tüzün geçtiğimiz gün görülen boşanma davasının ardından Antalya'da yılbaşı gecesi için sahneye çıktı.

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6 aylık eşi Ender Balcı'yla sürpriz bir kararla evliliklerini bitiren şarkıcı Sibel Tüzün, boşanma duruşmasının hemen ardından Antalya'da yılbaşı konseri verdi.
 
YENİ YILA BEKAR GİRDİ
Dört yıl birliktelik yaşadığı Ender Balcı ile 6 ay önce evlenen Sibel Tüzün, 2017 yılına bekar olarak girdi. Sibel Tüzün, boşanma duruşmasının hemen ardından Antalya'da yılbaşı konseri verdi. Akra Barut Hotel'de sahneye çıkan şarkıcı, dinleyicileriyle birlikte efkâr dağıttı.

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