Eyvah Düşüyorum 2018 başvuru formu Eyvah Düşüyorum katılım şartları nedir

Eyvah Düşüyorum 2018 başvuru formu nasıl doldurulur? Eyvah Düşüyorum katılım şartları nedir? Eyvah Düşüyorum yeni sunucusu Onur Buldu kimdir? soruların yanıtları haberimizde. En son geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ancak pek beklentileri karşılamayıp düşük reytingler aldığı için yayından kaldırılan Eyvah Düşüyorum Yarışması star tv de yeniden başlıyor. Sevilen yarışma programı Eyvah Düşüyorum programının yeni bölümleri için başvurular devam ediyor. Bizde yeni sezon için yapılan bu hazırlığa destek olmak ve Eyvah Düşüyorum Yarışması Başvuru Formu Katılım şartları hakkında bilgi vermek için bugün ekrana gelmesiyle başvuru detaylarını bu haberimizde derledik. Güldür Güldür programında Bilal karakterine hayat veren oyuncu Onur Buldu, artık Star TV’de yayınlanacak Eyvah Düşüyorum yarışmasıyla izleyici karşısına çıkacak. İlk kez sunuculuk yapacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Buldu, “Sanki ezber yapmadan sahneye itilmişim gibi bir his” dedi. Eyvah Düşüyorum 2018 başvuru formu ve şartları ile ilgili detaylar yeni gelişmeler star.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Eyvah Düşüyorum yarışması ile Star TV’de ilk kez sunuculuk yapacak olan oyuncu Onur Buldu, Hürriyet’e verdiği röportajda, yeni deneyimini anlattı.



Buldu, “Gerçi eskiden TRT’de Hayal Fabrikası diye bir çocuk programı sunmuşluğum var. Ama içinde bilim köşesi falan olan bir programdı. Tahmin ettiğiniz gibi bilim beni daha fazla yanında istemedi ve maceramız kısa sürdü. Şimdi Eyvah Düşüyorum’un heyecanını yaşıyorum. Sanki ezber yapmadan sahneye itilmişim gibi bir his” dedi.



“Sunuculuğu denemeyi çok istiyordum. çünkü kendim olarak sahnede olmayı öğrenmem gerekiyordu” diyen 36 yaşındaki oyuncu, “Eyvah Düşüyorum bunun için güzel bir fırsattı, ben de kaçırmadım” şeklinde konuştu.



“Yarışmada eğlenceli genel kültür soruları var. Yarışanın da, seyredenin de güldüğü bazen de zorlandığı naif sorular” diyen Buldu, “Sunucu olmayıp, yarışmacı olsaydım ben kesin düşerdim. Heyecanlanıp sorulara cevap verene kadar sürem biterdi” ifadesini kullandı.

16 Eylül'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Eyvah Düşüyorum Yarışması Başvuru yapmak isteyen adaylarının Star Tv resmi internet sitesini takip etmesi gerekecek. Eyvah Düşüyorum 2018 Başvurular başladı bile geç kalmayız sizlerde. Star Tv’nin resmi internet sitesindeki başvuru formunu burada sizlere sunuyoruz: startv.com.tr/program/eyvah-dusuyorum/basvuru



Star tv de 2018 de başlayacak olan Eyvah Düşüyorum yarışma programı bilgiyi ölçmekten çok eğlenceli bir yarışma programı olacak. 2018 Eyvah Düşüyorum Yarışması Başvuru Formu Katılmak için Şartları ve gereken bilgileri aşağı yazdık. 2018 Eyvah Düşüyorum soruları da bilgi ve genel kültüre ağırlık verilerek yapılacak bilginiz olsun..





Eyvah Düşüyorum Yarışması 2018 Başvuru Soruları:

YURTDIŞINA ÇIKTIYSANIZ HANGİ ÜLKELERE GİTTİNİZ:

TÜRKİYE’DE HANGİ ŞEHİRLERE GİTTİNİZ:

DÜNYA TARİHİNDE SİZİ EN ÇOK İLGİLENDİREN DÖNEM HANGİSİ:

TÜRKİYE TARİHİ İLE İLGİLİ MİSİNİZ? İLGİLENİYORSANIZ HANGİ OLAYLAR VE KİŞİLER:

HANGİ TÜR FİLMLERDEN HOŞLANIRSINIZ?

HANGİ TÜR KİTAPLARDAN HOŞLANIRSINIZ?

EN BEĞENDİĞİNİZ ÜÇ FİLM VE ÜÇ KİTAP:

İLGİLENDİĞİNİZ SPOR DALLARI:

SATRANÇ, DAMA, BULMACA, GO VB. TAKTİK VE STRATEJİ OYUNLARIYLA İLGİLENİR MİSİNİZ:

YEMEK KÜLTÜRÜ İLE NE KADAR İLGİLİSİNİZ? DÜNYA MUTFAĞINDAN ÖZELİKLE İLGİLENDİĞİNİZ MUTFAK VARSA YAZINIZ:



BÜYÜK ÖDÜL 250 BİN TL



Buldu, yarışmanın formatını şöyle açıkladı:



“Yarışmada 10, artı 1 de ana yarışmacıyla birlikte 11 yarışmacı var. Ana yarışmacı 250 bin TL için yarışıyor. Rakibini seçiyor ve sorularla düello başlıyor. Sorulan soruyu 30 saniye içinde doğru cevaplayamayan yarışmacım programa veda ediyor. Ana yarışmacı düşerse, onun yerine düello yaptığı rakibi geliyor ve kasadaki birikmiş parayla yoluna devam ediyor, tabii ki biri onu düşürmezse.”

ONUR BULDU KİMDİR?



Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur. Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.



"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.