‘Fazilet Hanım’ın kadrosunda
Avşar Film’den ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı bir drama geliyor.
- Magazin servisi
Senaryosunu ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ dizilerinin senaryosuna imza atan Sırma Yanık’ın kaleme aldığı diziyi, Murat Saraçoğlu yönetecek. Henüz cast çalışmalarının devam ettiği dizinin kadrosuna ‘Poyraz Karayel’ dizisinde Neşet karakterini canlandıran Tolga Güleç katıldı. Bu ay çekimlerinin başlaması planlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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