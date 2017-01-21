‘Fazilet Hanım’ın kadrosunda

Senaryosunu ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ dizilerinin senaryosuna imza atan Sırma Yanık’ın kaleme aldığı diziyi, Murat Saraçoğlu yönetecek. Henüz cast çalışmalarının devam ettiği dizinin kadrosuna ‘Poyraz Karayel’ dizisinde Neşet karakterini canlandıran Tolga Güleç katıldı. Bu ay çekimlerinin başlaması planlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.