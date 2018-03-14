Feyza Aktan kimdir son dakika Özcan Deniz Feyza Aktan kaç yaşında evlendi? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Ünlü şarkıcı ve dizi oyuncusu Özcan Deniz, hayatını kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile birleştirdi. 7 buçuk aylık hamile olan Feyza Aktan ile ünlü sanatçı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlendi. Evlilik konusunda titiz davranan Özcan Deniz'i nikah masasına oturtan güzel Feyza Aktan kimdir kaç yaşında nereli hangi dizilerde oynadı merak ediliyor. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır. 1 buçuk yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı oldukça aktif kullanıyor. Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, düğünlerini 2017 Kasım ayında yapmayı planlıyordu ancak çeşitli nedenlerden dolayı ertelediler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mutluluğa evet diyen çift, Haziran’da düğün yapacak ve balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak.

FEYZA AKTAN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır.

1 buçuk yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı oldukça aktif kullanıyor.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, düğünlerini 2017 Kasım ayında yapmayı planlıyordu ancak çeşitli nedenlerden dolayı ertelediler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mutluluğa evet diyen çift, Haziran’da düğün yapacak ve balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak.

Toplamda 15 kişinin katıldığı nikah töreni Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapıldı.

45 yaşındaki Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, nikah töreninde gelinlik yerine beyaz bir elbise giydi.

Yeni evli çift, Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran ayındaki finalinden sonra düğün yapacak.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara‘da Elmadağ ğmuştur. Annesinin adı Kadriye, Babasının adı Sadık Deniz’dir. Anne ve babası asıl memleketleri Ağrı‘dan yeni evlilerken Ankara‘ya göç etmişlerdir. Özcan Deniz, beş yaşına kadar Ankara’da yaşadıktan sonra 1977 yılında ailesinin Aydın‘a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın’da geçmiştir. 4 kardeşi vardır.

Okula Aydın’da başladı, ilkokulu Aydın Halide Hatun ilkokulunda okudu ve eğitimine son verene kadar burada devam etti. Okul çağlarında, müziğe olan tutkusunu fark etmek hiç de zor değildi. Öğrenimi süresi boyunca okuldaki aktivitelerde solist olarak yer alıyordu.

Müzikle uğraşmaya karar verip 1985 yılında Ortaokul birinci sınıfta eğitimine son vermesinin ardından,pazarda simit, limon, pide satmaktan inşaat işçiliğine, kaportacılığa kadar yapmadıkları iş kalmaz. İzmir‘de şarkı söylemeye başladığında henüz onüç yaşındaydı. İzmir’den sonra Antalya‘da da sahne alan Özcan, Antalya’dan sonra Aydın’ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen ve sunuculuğunu Cenk Koray‘ın yaptığı Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, Cenk Koray‘ın tavsiyesi ile 1988 yılında İstanbul’a geldi ve bir sene burada kaldı. Her gün yürüyerek gittiği İMÇ‘de kimse dinlemez kasedini. 18 yaşına geldiğinde İstanbul’dan ayrıldı ve 1989 yılında Almanya‘ya München’e gitti.