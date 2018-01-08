Feyza Civelek kimdir kaç yaşındadır son dakika Feyza Civelek neden gözaltına alındı? Oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşının Beşiktaş’ta polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı haberleri magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. ile birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi. “Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek hangi dizilerde rol almıştır? Feyza Civelek kaç yaşındadır? Magazin gündemi meşgul eden konulardan biri olan gözaltı kararında son durum ne oldu? Hâkim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, “Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi. İşte Feyza Civelek kimdir kaç yaşındadır son dakika Feyza Civelek neden gözaltına alındı? Sorularının detayları sizlerle…

FEYZA CİVELEK GÖZALTINA MI ALINDI?

Oyuncu Feyza Civelek (23) ile arkadaşı Ecem A. sabah saat 03.30 sıralarında araç içerisinde evlerine doğru ilerlerken alkol kontrolüne takıldı. İddiaya göre Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran ünlü oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu ve arkadaşı müracaat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

BANA VURAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM, ŞİKÂYETÇİYİM

Hâkim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, “Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Feyza Civelek gözaltına alındı Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlamıştı

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ

Oyuncu Feyza Civelek’in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirtti. Ecem A., “Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldı. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Oyuncu Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi dizi senaryo yazarıdır. 1995 doğumlu genç oyuncu Feyza Civelek 2009 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Feyza Civelek bugüne kadar Acemi Cadı, Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca rol aldığı Güllerin Savaşı dizisinin senaristi olan Melis Civelek Feyza Civelek’in annesidir. Güllerin Savaşı dizisinde Çiçek karakterini canlandırmıştır.

Rol Aldığı Diziler

(2014) Güllerin Savaşı

(2012) Adını Feriha Koydum

(2009) Kavak Yelleri

(2009) Acemi Cadı