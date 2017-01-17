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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Paramparça dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın son sağlık durumu nasıl? İşete detaylar...

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Oyuncu Erkan Petekkaya’nın solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Üç gündür Özel Kavacık Medistate Hastanesi'nde tedavi gören Petekkaya'nın, İstanbul'u etkisi altına alan dondurucu soğuklar sırasında oynadığı dizinin setinde üşüttüğü ileri sürüldü.
 
Ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, "Ciğerlerinde bir sıkıntı var ama durumu hızla düzeliyor. Ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil" dedi.
 
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Erkan Petekkaya kimdir?
 
11 Aralık 1970 Elazığ doğumlu, Türk oyuncu
 
Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.
 
Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.
 
2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

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