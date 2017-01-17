Gülben Ergen'den Ece Erken'e cevap

Gülben Ergen'den aralık ayında boşanan Erhan Çelik'in aynı kanalda çalıştığı Ece Erken'le aşk yaşadığı iddia edildi. Renkli Sayfalar'ın haberine göre bu iddiaların çıkmasının nedeni ise Ece Erken'in Erhan Çelik'i seyreden oğlu Eymen'in fotoğrafını çekip Erhan Çelik'e yollaması.

Bu fotoğrafı da Erhan Çelik Instagram hesabından paylaştı ve fotoğraftaki bebeğin Ece Erken'in oğlu Eymen olduğu ortaya çıktı. Bu da ikilinin arasında aşk yaşandığı iddialarına sebep oldu.

ECE ERKEN'DEN ERHAN ÇELİK İDDİALARINA SERT YANIT

Ece Erken de hakkında çıkan bu dedikodulara ve haberlere sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Sert yanıttan Gülben Ergen de payını aldı. Ece Erken haberin bir gazetenin ekinde çıkmasını, o gazetenin ekinde çalışan Gülben Ergen'e bağladı. İşte o sert yanıt:

ECE ERKEN ERHAN ÇELİK İLE İLGİKLİ HABERLERİN ÇIKMASININ SEBEBİNİ GÜLBEN ERGEN'E BAĞLADI

"İnsanın kendi çalıştığı gazeteye kendini aklamak için haber yaptırması ayrı bir çirkinlik. Hayatımda 2 yıldır kimse yok, her anımı Instagramda paylaşan ve gözler önünde yaşayan biri olarak şunu çok açık ve net bir dürüstlükle söylüyorum ki Erhan beyle sadece işle ilgili tüm ekibimle birlikte bir toplantı yapmışızdır. Haberlerde yayınlanan Vtr'ler (bölümler) programımız içerisinde girecekti ve kendisine oğlumu haberi izlerken fotoğrafı yolaldığımda benden kendi Instagram hesabından yayınlamak için izin istemiştir, aramızda oluşan diyalog sadece budur. İnsanlar maalesef yapılan bazı hataları belki de yalan haber ortaya atarak kapatmaya çalışıyor! Günahımı alan kim varsa önce Allah'a sonra da yargıya hesap verecek!"

GÜLBEN ERGEN ECE ERKEN'E DESTEK VERDİ

Ece Erken'in bu Instagram paylaşımına Gülben Ergen yorum yaptı...

"Güzel kız. Takma kafana böyle şeyleri... Oğlunla yaşamın tadına, keyfine var. Ben her türlü desteğimle yanındayım."