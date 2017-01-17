Hadise: Hakan Sabancı bana jest yaptı

Geçtiğimiz haftalarda Karaköy’deki bir mekandan Hakan Sabancı’nın otomobiliyle ayrılmasıyla ilgili de konuşan şarkıcı, “O gün benim aracım yoktu, Hakan sadece güzel bir jest yaptı. Bir aşk söz konusu değil. Mekândan çıkarken korumaların şemsiye açması bana özel bir durum değil. Anlık gelişen bir olay. Ben bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşarsam bunu zaten söylerim. Özel hayatımla alakalı sansasyon yaptırmam.” diye konuştu.