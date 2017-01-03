Hülya Avşar 'Selfie'nin çekimlerini erteledi

Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısı sonrası Hülya Avşar kendi hayatını anlattığı 'Selfie' filminin çekimlerini erteledi. Avşar, "Böyle bir ortamda insanın film çekesi gelmiyor." açıklamasında bulundu.

Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısı sonrasında Hülya Avşar aldığı kararla 'Selfie'nin çekimlerine ara verdi. Yılbaşı akşamı sahne aldığı mekanda muhabirlerin sorularını cevaplayan Avşar, "Böylesi bir ortamda gerçekten insanın aklına film çekmek ya da herhangi bir şey yapmak gelmiyor, ben de bu yüzden filmimin çekimlerine bir süreliğine ara verdim." açıklamasında bulundu. Kızı Zehra'nın da kendisini izlediği gecede konuklarına beğenilen şarkılarını söyleyen Avşar, Selfie'nin çekimlerine daha sonra devam edecek.