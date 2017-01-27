İbrahim Tatlıses referandum kararını açıkladı
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı referandum için 'evet' kampanyasına İbrahim Tatlıses de katıldı.
Kampanyaya yıldız futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile ünlü şarkıcı Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son olarak İdo'ya kadar gelen çağrı zinciri İbrahim Tatlıses'e ulaştı.
KENDİ HESABINDAN SESLENDİ
Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım." dedi ve ekledi: "Sen de var mısın Sibel Can?"
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