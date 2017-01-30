Işın Karaca'nın yuvası dağıldı!

Işın Karaca, Demet Akbağ'ın Show Tv'de yaptığı şaka programının ilk mağdur ünlüsüydü. Demet Akbağ'ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca'nın İstanbul-Kilyos'taki villasına gitmişti.

Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin 'Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var' sözleri üzerine şok geçirmiş, avukatlarını arayan Karaca ve eşi kimseden cevap alamayınca çılgına dönmüştü.

DEĞERİ ARTMIŞ

Bunun bir şaka olduğunu öğrendikten sonra dakikalarca toparlanamayan Işın Karaca'ya esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi.

Ev sahibi ünlü popçuyu arayıp 'Evi boşaltın, satmaya karar verdim' dedi.

Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca, 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi.

Nedenini sorduğunda ise emlakçıdan şu yanıtı aldı: Sizin evin değeri şaka programından sonra artmış!

Işın Karaca, pahalıya satışa çıkan bu evden vazgeçti. Kilyos'a taşındı.