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İşte Türkan Şoray'ın sarayı

Türkan Şoray, masraftan kaçınmadı. Sultan, 12 milyon liraya mâl olan üç katlı villasına asansör yaptırıp ödülleri için bir oda hazırladı.

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Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.
 
Şoray, üç katlı villasında ödül ve plaketleri için özel bir oda ayırdı. Ünlü sanatçı, yürümekte zorlandığı için de eve asansör yaptırdı. Teraslı olan kata yerleşen Şoray, kızı Yağmur'a da orta katı tahsis etti.
 
Sanatçı, evin bir odasını ödüllerine ayırdı.
 
 
Bahçıvana gerek duymayan Türkan Şoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti. (Sabah)

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