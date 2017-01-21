İstiklal Caddesi'nde selfie kavgası

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, geçtiğimiz akşam İstiklal Caddesi'nde el ele görüntülendi. İkili yanlarına gelen bir grup arkadaşın birlikte fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Ancak gruptakilerden birinin fotoğraf çekilen anı görüntülemesi Kıvılcım Ural'ı sinirlendirdi. Bunun üzerine Ural, "Hepiniz izin alın, izin almadan fotoğraf çekmeyelim" diyerek çıkıştı.

Kıvılcım Ural, daha sonra "Siz geçin, ben çekeyim" diyerek Tangöze hayranından telefonu aldı ve telefonun galerisine girerek çekilen fotoğrafları sildi. Tangöze'nin hayranları fotoğrafları sildiği için genç kadına tepki gösterdi. Artan gerilimi Kaan Tangöze araya girerek yatıştırdı. Esnafın ünlü şarkıcıya "Yengeyle işin zor" diye bağırması ise Ural'ı bir kez daha çileden çıkardı.