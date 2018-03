Kadir İnanır kimdir sağlık durumu nasıl Kadir İnanır hastalığı nedir tedavisi nasıl geçti Kadir İnanır eşi Jülide Kural kimdir çocukları var mı gibi soruların yanıtları merak edilirken beklenen ilk açıklama az önce geldi. Hastaneden taburcu olduktan sonra ikinci ameliyat olması beklenen Kadir İnanır, Nişantaşı'nda görüntülendi. Hayat arkadaşı ile Nişantaşı'nda tur atan İnanır, gazetecileri görünce gerildi. Jülide Kural'ın uyarılarıyla sakinleşen Kadir İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra, tedavi sürecinde yer alan doktorlar ile birlikte basın mensuplarının önüne çıktı. Sağlık durumun iyi olduğunu belirten İnanır, hastalığı süresince yanında olan herkese teşekkür etti. Türk sinemasının sayılı aktörlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam bir alışveriş merkezinde kameraların önüne geçti. Toplantıya Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı. İşte Kadir İnanır kimdiri hayat hikayesi ve sağlık durumu ile ilgili son gelişme...



"DOKTORLARIMIN DIŞINDA HİÇBİR SPEKÜLASYONA İNANMAYIN"



Tedavi sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için, sonra da Türkiye'nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiç bir arızası olmayan, sağlıklı bir insan olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans. Büyük bir mutluluk. Ortalama bir aydır Türkiye'nin her tarafından bana gösterilen sevginin, saygının, duaların rakamını sizlere söylemeyeceğim. Çok büyük. Bana tekrar hayatta güzel duygularla yaşama heyecanı veren bu olgulara hayatım boyunca hep saygılı hep sevgili kalacağım. Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" dedi.



"PIHTININ KALPTEN GELDİĞİNİ TESPİT ETTİĞİMİZ İÇİN AMELİYATTAN VAZGEÇTİK"



Kadir İnanır'ın doktoru ve arkadaşı Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, Kadir İnanr'ın basında yer alan ameliyat olma durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:



İlk planda anjiyo yapıldığında gördüğümüz, şah damarında darlık vardı. Şah damarı darlığını, biz pıhtının ondan kaynaklandığını zannettik. O nedenle buradaki problemin ortadan kaldırılması için kalp, damar cerrahı Prof. Dr. Ergun beye hastamızı verdik. Ergun bey bu ameliyatı yapacak kişiydi. Aynı zamanda bu ameliyat yapılmadan önce kalbine bakılması lazım. Bu hazırlık bize başka bir arızayı daha teşhis etmemizi sağladı. Bunu çözdükten sonra stand nedeniyle verilen ilaçlar bizi tekrar bir değerlendirme yapmaya itti. Çünkü bu ilaçların belirli bir komplikasyonu olabilirdi. Bu nedenle biz hedeflediğimiz şah damarı ameliyatını yeniden değerlendirdik. Kadir beyi yeniden incelemeye tabi tuttuk. Bu neticede bu ameliyattan vazgeçtik. Bu pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için bu ameliyattan vazgeçtik. Şu anda kritik bir tehdit edici durumu yok. Kadir bey böyle bir operasyon geçirdiği için bazı kurallara uyacak.







"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ, BAŞARILI BİR ŞEKLİDE ATLATTIK"



İnanır'ın tedavi olduğu hastanenin başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, süreci şöyle değerlendirdi; Bu süreç çok zorlu bir süreçti. Çok başarılı bir şekilde atlattık. Bu durumda Kadir beyin çok büyük bir katkısı var. Bir hasta ne kadar pozitif olursa, ne kadar bizimle iş birliği içinde olursa işler o kadar iyi gider. Bu bakımdan Kadir bey son derece pozitif bir hastamız. Şu anda ciddi bir problem yaşamıyoruz. Bundan sonra nasıl sağlıklı bir insan takip edilirse o şekilde takip edeceğiz. Kendisi bizim önerilerimize uyuyor.



"BEYİNLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNU YOK"



Kadir İnanır'ın tedavisinde yer alan Nörolog Beyza Çiftçi Yalçınkaya ise, "Kadir bey tehlikeli bir şey atlattı. Fiziksel ve ruhsal gücü sayesinde çok iyi atlattı. Şu anda beyinle ilgili hiç bir sorunu yok. Hiç bir hasarı yok. Beyin ve kalp damarlarını korumak için herkesin yapması gerektiği şeyleri yapacak. Diyetine dikkat edip, sağlıklı bir hayat sürecek. İlaçlarını kullanacak" diye konuştu.



"İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMUŞ BİR AKTÖRÜN FİLM YAPMAYA DEVAM ETMESİ GEREK"



İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural İnanır'ın ilk yapacağı şeyin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kadir kendi sağlığı ile ilgili problemlerin net olarak farkında. Çok iyi bir doktor grubu ile bir aradaydık. Bu zorlu süreçte hem dayanışma hem sevgi o kadar güçlüydü bizim için. Kadir'in bu anlamda sadece bana değil, Türkiye toplumuna da çok büyük bir sorumluluğu var. Daha çok ve daha iyi yaşayabilmek, daha fazla film yapabilmek. İnsanların kalbine dokunmuş bir aktörün film yapmaya devam etmesi gerek. Bunun için ilk yapacağımız şey sağlıklı olmak" dedi.



Sevilen sanatçı Kadir İnanır'ın hayatı ile ilgili bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir İnanır'ın evlenip evlenmediği sorusu da merak edilenlerin başında yer alıyor. Kadir İnanır hiç evlenmedi. Modacı Canan Yaka ile uzun bir beraberliği olan Kadir İnanır, ondan ayrıldıktan sonra oyuncu Jülide Kural ile yaşamaya başlamıştı. Kural ile 15 yıldır beraberler.





KADİR İNANIR’IN ÇOCUĞU VAR MI?



Hiç çocuğu yok. 2010 yılında verdiği bir röportajda “Neden çocuğunuz yok” sorusuna Doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa, benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında. Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken, eli ayağı tutan zamanı diyorum. Öksüz kalır sonra o çocuk. Bu yaşta zor. Ben yok olursam, o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem” yanıtını vermiş.



KADİR İNANIR KİMDİR?



Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kadir İnanır, kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.



1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. Bir sonraki yılda (1968) düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.



Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.



1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı. Türk Sinemasında son dönem 2000 yapımı Komser Şekspir adlı filmde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Birbirine yakıştırılan bu ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.



Ödülleri:



1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu



1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu



1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu



Oynadığı Filmler



2012 - Elveda Katya



2008 - Son Cellat



2005 - Sinema Bir Mucizedir



2003 - Gönderilmemiş Mektuplar



2002 - Kumsaldaki İzler



2001 - Ünye de Fatsa Arası



2000 - Komser Şekspir.



1995 - Aşk Ölümden Soğuktur



1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.



1991 - Umut Hep Vardı



1991 - Aldatacağım.



1990 - Tatar Ramazan



1990 - Sayın Başkan



1990 - Eskici ve Oğulları



1990 - Darbe.



1989 - Med Cezir Manzaraları



1989 - Karılar Koğuşu.



1989 - Film Bitti



1989 - Acılar Paylaşılmaz



1988 - Hüzün Çemberi



1988 - Emanet



1988 - Bir Beyin Oğlu.



1988 - 7 Uyuyanlar



1987 - Yarınsız Adam



1987 - Yaralı Can



1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç



1987 - Menekşeler Mavidir



1987 - Küçücüğüm



1987 - Katırcılar.



1987 - 72. Koğuş



1986 - Yarın Ağlayacağım



1986 - Sultanoğlu



Umut Sokağı



1986 - Suçumuz İnsan Olmak



1986 - Sevgi Çıkmazı



1986 - Sen Türkülerini Söyle



1986 - Hayat Köprüsü



1986 - Güneşe Köprü.



1986 - Dikenli Yol



1985 - Yılanın Öcü



1985 - Yaz Bitti



1985 - Seyyid



1985 - Ölüm Yolu.



1985 - Ateş Dağlı



1985 - Amansız Yol



1984 - Yabancı



1984 - İmparator.



1984 - Güneş Doğarken



1984 - Bir Yudum Sevgi



1984 - Balayı



1983 - Kurban.



1983 - Bedel



1982 - Yürek Yarası



1982 - Tomruk



1982 - Elveda Dostum.



1982 - Aşkların En Güzeli



1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.



1981 - Ah Güzel İstanbul



1979 - İsyan.



1979 - İstanbul



1979 - Gazeteci



1979 - Fırat



1979 - Doktor



1978 - Hedef.



1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir



1978 - Düzen



1978 - Derviş Bey



1977 - Tövbekar



1977 - Silah Arkadaşları



1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım



1977 - Fırtına



1977 - Dila Hanım



1977 - Cevriyem.



1977 - Ana Ocağı



1976 - Taksi Şöförü



1976 - İki Kızgın Adam.



1976 - Devlerin Aşkı



1976 - Deprem



1976 - Delicesine



1976 - Can Pazarı



1976 - Bodrum Hakimi



1976 - Alev



1975 - Yatak Hikayemiz.



1975 - Pisi Pisi



1975 - Köprü



1975 - Baldız



1974 - Yazık Oldu Yarınlara



1974 - Uyanık Kardeşler.



1974 - Sensiz Yaşanmaz



1974 - Sahipsizler



1974 - Korkusuzlar



1974 - Enayi



1974 - Ceza



1974 - Bir Yabancı



1974 - Askerin Dönüşü



1974 - Almanya'lı Yarim



1973 - Yaban



1973 - Ölüme Koşanlar.



1973 - Kambur



1973 - Hayat Bayram Olsa



1973 - Gazi Kadın



1973 - Ezo Gelin



1973 - Bitirimler Sosyetede



1973 - Bitirim Kardeşler



1973 - Arap Abdo



1973 - Anadolu Ekspresi



1972 - Vur.



1972 - Utanç



1972 - Paprika Gaddarın Aşkı



1972 - Leyla ile Mecnun



1972 - Kanlı Para



1972 - Dönüş



1972 - Baskın



1972 - Asi Gençler



1971 - Üç Arkadaş



1971 - Unutulan Kadın



1971 - Mualla.



1971 - Kerem ile Aslı



1971 - Kara Gün



1971 - Azrailin Beş Atlısı



1970 - Mechul Kadın



1970 - Kara Gözlüm



1970 - Dağların Kartalı.



1970 - Ankara Ekspresi



1969 - Yaralı Kalp



1969 - Fato.



1969 - Çılgınlar Cehennemi



1968 - Son Yedi Adım Sonra



Oynadığı Dizi Filmler



1995 - Savcı



1998 - Marziye



2001 - Derman Bey



2002 - Kumsaldaki İzler



2002 - Kırık Ayna



2004 - Bütün Çocuklarım



2006 - Azap Yolu



2006 - İyi ki Varsın



2007 - Kuzey Rüzgarı



2008 - Kardelen



2008 - İpsiz Recep



2011 - İzmir Çetes



JÜLİDE KURAL KİMDİR?



Jülide Kural, 1965 yılında Adana'da doğmuştur. Çerkez kökenlidir. İzmit'te büyüdü. Lise sona kadar İzmit'te okudu. Tiyatro ile lise birde iken tanıştı. Kazandığı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okumak için Ankara'ya gitti. Bu arada AST'ta (Ankara Sanat Tiyatrosu) oynadı. Felsefe okurken naklini İstanbul'a İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne aldırdı. Bir yıl sonrada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavına girdi.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Ardından aynı yıllarda okuduğu ikinci üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerinden de bir yıl sonra mezun oldu. Bu okul yıllarında tiyatrolarda çalıştı, televizyon dizilerinde rol aldı.



Jülide Kural, 1997-2000 yılları arasında Almanya'da Berlin kentinde yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü ve AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı.



1993-1997 yılları arasında yönetmenleri Osman Sınav, Tunca Yönder, Orhan Oğuz, Kartal Tibet, Feyzi Tuna olan ve senaristleri Yavuz Turgul, Sulhi Dölek, Nilgün Önes olan "Süper Baba" adlı dizide; başrollerde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam, Sevinç Erbulak ve Bennu Yıldırımlar oynamıştır.



2002 – 2003 yılında "Ateş Tiyatrosu" adlı kendi tiyatro gurubunu kurdu ve "Frida Yaşasın Hayat" projesini gerçekleştirdi.



İngilizce ve Almanca bilmektedir. Jülide Kural, 2004 yılından beri oyuncu Kadir İnanır ile birliktedir.



2012 yılında "Cennetten Kovulmak" adlı sinema filminde Ezgi Asaroğlu, Rojin Tekin ile birlikte rol aldı.



Oynadığı Tiyatro Oyunları :



2011 - Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu



2010 - Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu



2009 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu



2004 - Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş



1995 - İçimdeki Çığlık : SofoklesBertolt Brecht- Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu



1991 - Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdiosu



1991 - Sevdalı Bulut : Nazım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu



1990 - Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu



1987 - Bay Puntilla İle Uşağı Matti : (Bertolt Brecht) - Dostlar Tiyatrosu



1985 - Asiye Nasıl Kurtulur : (Vasıf Öngören) - Dostlar Tiyatrosu



1983 - Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu







Filmleri ve Dizileri :



2012 - Cennetten Kovulmak (Gülnar) (Sinema Filmi)



2010 - Çınar Ağacı (Nihal) (Sinema Filmi)



2009 - Nefes (Mehveş) (TV Dizisi)



2009 - Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)



2008 - Yaban Gülü (TV Dizisi)



2008 - Son Cellat (Pervin) (Sinema Filmi)



2004 - Bütün Çocuklarım (Bahşende Aydoğdu) (TV Dizisi)



2001 - Sessiz Ölüm (Sinema Filmi)



2000 - Kurşun Kalem (Serpil) (TV Dizisi)



1993-1997 - Süper Baba (İpek) (TV Dizisi)



1993 - Saygılar Bizden (Katip) (TV Dizisi)



1991 - Yalnızlar (Adalet) (TV Dizisi)



1990 - Camdan Kalp (Sinema Filmi)



1987 - Gönül Dostları (Öğrenci) (TV Dizisi)



1986 - Çalıkuşu (Öğrenci) (TV Dizisi)