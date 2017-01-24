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Kemal-Kadir Doğulu kardeşlerin acı günü!

Modacı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu'nun babası hayatını kaybetti. Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu'nun cenazesinde, Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

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Mersin'de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
 
Babalarının cenaze törenine katılan modacı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu da gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı.
 
Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti. İHA

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