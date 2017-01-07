Kenan İmirzalıoğlu 'İçerde' mi? Açıkladı...

İstanbul'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter adresi ne

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve şiddetli kar yağışlı hava İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi. Cuma akşam başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Cumartesi sabahı İstanbullular bembeyaz bir kente uyandı ve dışarı çıkmak hiç de kolay olmadı. Kar yağışının bütün hızıyla devam ettiği İstanbul'da öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Valisi Vasip Şahin'de. 9 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığıyla ilgili bir haber bekleyenler Vasip Şahin'in twitter adresinden mesaj yağdırıyor.