Kenan Işık sağlık durumu son durum yoğun bakımda mı Kenan Işık kimdir kaç yaşında

Kenan Işık sağlık durumu son durum öldü mü yoğun bakımda mı Kenan Işık kimdir kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster’in duayen ismi Kenan Işık son sağlık durumu nasıl? Kenan Işık 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Filmleri; 1990-Hanımın Çiftliği, 1991-Sızı, 1993-Süper Baba, 1997-Sıcak Saatler, 2002-Yeşil Işık

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Son durumu...

Bugün basında "Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi" haberi yer aldı. İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. Satışı çıkarılan albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Bu gelişme sonrası Kenan Işık'ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu.

Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi. İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. İflas masası 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartılan eserleri seslendiren sanatçıların hak kaybına uğramaması ve ileride doğacak zararların önüne geçilmesi için satışı ileri bir tarihe erteledi.

KENAN IŞIK'IN ALBÜMÜ DE BULUNUYOR

Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun', Zerrin Özer'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak'ın 'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü', 2013'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in 'Kandil', Ayşegül Aldinç'in 'Nefes', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.

KENAN IŞIK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bu gelişme sonrası Kenan Işık'ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Kenan Işık Kimdir ?

1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam edilmektedir.

Filmleri

1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık

TV programları

Dadı_(dizi) (2001-2002 tarihleri arasında Show TV ve Star TV'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000 - 2004 tarihleri arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005 - 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanmıştır.)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Kim Bir Milyon İster? (2008 tarihinde Star TV'de yayınlanmıştır)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 tarihinde atv'de yayınlanmıştır.)

Kelimenin Gücü (2010 - 2011 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)

Kim Milyoner Olmak İster? (2011 - 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanmıştır.)

Yönettiği bazı tiyatro oyunları

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yazmış olduğu senaryoları

1991-Yarına Gülümsemek

1991-Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992-Taşların Sırrı

Ödülleri

GYTE Türkçe Topluluğu, "Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü"