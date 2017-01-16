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Kibariye'nin eşi çok fena yakalandı

Şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık önceki gece iki kadın arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

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Ünlü şarkıcı Kibariye'nin (56) 18 yıllık eşi Ali Küçükbalçık (36) önceki akşam iki genç kadınla Trump Tower içindeki Fiyort Live adlı gece kulübündeydi. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ikilisini dinlemeye gelen Küçükbalçık ve arkadaşları, mekan içinde muhabirlerin olduğunu öğrenince panikledi.
 
Küçükbalçık, görevlileri oturduğu masa etrafına dizerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Başarılı olamayınca sinirlenen Küçükbalık, mekan görevlileriyle tartıştı.

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