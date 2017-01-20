‘Kiralık Aşk’a polis baskını

Kiralık Aşk dizisi, dün akşam yayınlanan final bölümü ile ekranlara veda etti. Aralarında Elçin Sangu ve Barış Arduç’un da olduğu dizinin oyuncuları, önceki gece Cihangir’de Hazine adlı mekanda bir veda partisi düzenledi. Dizinin başrol oyuncuları Barış Arduç ile Elçin Sangu sahneye çıkarak düet yaptığı sırada mekana polis ekipleri geldi. Düete ve eğlenceye ara veren oyuncular, polis ekiplerinin rutin kimlik kontrollerini yapmasının ardından eğlencelerine kaldıkları yerden devam etti. Polis ekipleri kontrollerini yaptıktan sonra mekan içerisinde sigara içenlere ve işletmeye para cezası kesti.