Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Kıvanç geldi Serenay gitti

Serenay Sarıkaya, 3 sezondur reklam yüzü olduğu jean markasının, yeni dönemde Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşması sonucu şirketle yollarını ayırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 3 sezon boyunca yüzü olduğu jean markayla yollarını ayırdı. Sarıkaya’nın bu kararı ise manidar bir ana denk geldi. Hafta içi Sarıkaya’nın çalıştığı firma, daha önce reklamlarının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ ile 2 milyon dolara el sıkışmıştı. Bu anlaşmanın ardından Sarıkaya, firmayla yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Daha önce sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte jean markasının reklam filminde rol alan Sarıkaya, ‘Şimdi biraz mola. Yenilenme zamanı’ diyerek şirketin reklam projesinde yer almayacağını söyledi.
 
Şimdi Yenilenme zamanı 
 
Firmanın bu seneki reklam çalışmalarında Kıvanç Tatlıtuğ’u ön plana çıkaracağı ve bu yüzden Sarıkaya ile olan çalışmaların bir süre askıya alındığı iddia edildi. Yaşanılan bu ayrılık ise Serenay Sarıkaya’nın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sarıkaya, yeni sezonda 'Fi Çi Pi' dizisine yoğunlaşacak. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Bişkek'te düşen kargo uçağı için çalışmalar devam ediyor

Bişkek'te düşen kargo uçağı için çalışmalar devam ediyor

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA