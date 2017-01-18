Kıvanç geldi Serenay gitti

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 3 sezon boyunca yüzü olduğu jean markayla yollarını ayırdı. Sarıkaya’nın bu kararı ise manidar bir ana denk geldi. Hafta içi Sarıkaya’nın çalıştığı firma, daha önce reklamlarının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ ile 2 milyon dolara el sıkışmıştı. Bu anlaşmanın ardından Sarıkaya, firmayla yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Daha önce sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte jean markasının reklam filminde rol alan Sarıkaya, ‘Şimdi biraz mola. Yenilenme zamanı’ diyerek şirketin reklam projesinde yer almayacağını söyledi.

Şimdi Yenilenme zamanı

Firmanın bu seneki reklam çalışmalarında Kıvanç Tatlıtuğ’u ön plana çıkaracağı ve bu yüzden Sarıkaya ile olan çalışmaların bir süre askıya alındığı iddia edildi. Yaşanılan bu ayrılık ise Serenay Sarıkaya’nın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sarıkaya, yeni sezonda 'Fi Çi Pi' dizisine yoğunlaşacak.