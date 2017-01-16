Kıvanç Tatlıtuğ reklamdan servet kazanacak
Cesur ve Güzeş dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir jean firmasıyla yeniden anlaştı.
Takvim'de yer alan habere göre film ve dizilerin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor. 3 yıl boyunca Mavi'nin reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750 bin doları (yaklaşık 6 buçuk milyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1 milyon liraya el sıkıştı.
PARA BASIYOR...
Mavi, 2017'de hedef büyütünce "Çare Kıvanç Tatlıtuğ" dedi! Yetkililer, "Efsaneler bir gün geri döner; Mavi'de Kıvanç Tatlıtuğ efsanesi kaldığı yerden devam ediyor" mesajını yayınladı. Bu sezon rol aldığı dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncunun, Mavi reklamlarında oynamak için ise 2 milyon dolara (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) anlaştığı konuşuluyor.
TOPLAM 12 MİLYON!
Rol aldığı diziden bir sezonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lirayı cebine koyan Kıvanç Tatlıtuğ, iddiaya göre 2017'deki ilk reklam anlaşması için de 7 buçuk milyon liraya el sıkıştı.
Ünlü oyuncu, sadece bu iki projeyle de 2017'de yaklaşık 12 milyon liralık bir kazanç elde edecek.
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