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Kıvanç Tatlıtuğ reklamdan servet kazanacak

Cesur ve Güzeş dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir jean firmasıyla yeniden anlaştı.

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Takvim'de yer alan habere göre film ve dizilerin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor. 3 yıl boyunca Mavi'nin reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750 bin doları (yaklaşık 6 buçuk milyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1 milyon liraya el sıkıştı.
 
PARA BASIYOR...
Mavi, 2017'de hedef büyütünce "Çare Kıvanç Tatlıtuğ" dedi! Yetkililer, "Efsaneler bir gün geri döner; Mavi'de Kıvanç Tatlıtuğ efsanesi kaldığı yerden devam ediyor" mesajını yayınladı. Bu sezon rol aldığı dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncunun, Mavi reklamlarında oynamak için ise 2 milyon dolara (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) anlaştığı konuşuluyor.
 
TOPLAM 12 MİLYON!
Rol aldığı diziden bir sezonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lirayı cebine koyan Kıvanç Tatlıtuğ, iddiaya göre 2017'deki ilk reklam anlaşması için de 7 buçuk milyon liraya el sıkıştı.
 
Ünlü oyuncu, sadece bu iki projeyle de 2017'de yaklaşık 12 milyon liralık bir kazanç elde edecek.

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