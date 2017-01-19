Kösem Sultan’a özel kıyafet
Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan Bitlis Girişimci Kadın Derneği üyeleri, Muhteşem Yüzyıl Kösem setini ziyaret etti.
- Magazin servisi
Yöresel kıyafetlerin yanı sıra Kösem Sultan’dan ilham alarak güçlü kadını temsil eden tasarımlar hazırlayan girişimci kadınlar, Kösem Sultan’ı canlandıran Nurgül Yeşilçay’la sohbet etti. Dernek üyelerinin tasarladığı kostümü giyen Yeşilçay, misafirleriyle selfie çekti. Bitlisli tasarımcılarla olan fotoğrafını instagram’da paylaşan Yeşilçay “Harikasınız, yaptığım işlerle birilerine dokunmayı çok seviyorum. Hanımlar hadi bakalım dışarı çıkıp gücümüzü gösterelim.” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.