Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan Gülben Ergen açıklaması

Beyaz Show'da soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, 'Vezir Parmağı' filminin çekimler sırasında Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

Geçtiğimiz gün vizyona giren filmin yönetmeni ve oyuncusu Kırmızıgül, 'Neden Gülben Ergen?" sorusuna, "Çünkü o bir star. Bütün kimliklerini bırakıp bir oyuncu olarak katıldı. Çok büyük desteği vardı" yanıtını verdi.

"6 KOCALI HÜRMÜZ GİBİ"

Çekimler sırasında eşi Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen'in özel hayatı da gündeme geldi. "Bu hanımefendiyle özel bir derdimiz vardı" diyen Mahsun Kırmızıgül, "Önce kocası geldi, ağırladık. Baş tacı ettik. O gitti, 3 gün sonra eski kocası geldi. Onu da baş tacı ettik, ağırladık. Ardından da çocukları geldi. 6 kocalı Hürmüz gibi. Çocuklar gerçek altın kalpli, çok iyi yetiştirmiş" şeklinde konuştu.