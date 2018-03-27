Mehtap Bayri kimdir kaç yaşında Mehtap Bayri nereli soruların yanıtları haberimizde. Mehtap Bayri, 15 Mart 1977 tarihinde Mardin, Nusaybin'de doğmuştur. Babası öğretmen olduğu için görevi dolayısı ile orada olduğundan Nusaybin'de doğmuştur. Aslen Düzce'lidir. Babası Düzce'ye tayin olduktan sonra çocukluğu Düzce'de roman mahallesinde geçmiştir. İstanbul Vefa Lisesi'nde yatılı olarak okuyan Mehtap Bayri, daha lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayınca Düzce Şehir Tiyatrosu'na girdi. İşte Mehtap Bayri ile ilgili merak edilenler...



MEHTAP BAYRİ KİMDİR?



Mehtap Bayri, 15 Mart 1977 tarihinde Mardin, Nusaybin'de doğmuştur. Babası öğretmen olduğu için görevi dolayısı ile orada olduğundan Nusaybin'de doğmuştur. Aslen Düzce'lidir. Babası Düzce'ye tayin olduktan sonra çocukluğu Düzce'de roman mahallesinde geçmiştir. İstanbul Vefa Lisesi'nde yatılı olarak okuyan Mehtap Bayri, daha lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayınca Düzce Şehir Tiyatrosu'na girdi.



Daha sonra sınavları kazanarak girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Gazi Mahallesi'nde iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.







Asuman Dabak Tiyatrosu'nda görev yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda 'Şahane Düğün' adlı tiyatro oyununda oynadı. İstanbul Meydan Sahnesi'nde görev yaptı. 2012 yılında Necmi Yapıcı ile birlikte "Benimle Delirir misin" isimli tiyatro oyununda oynadı. 2009 yılında Göksu Evleri'ndeki Akademi Porte Sanat Merkezi'nde drama dersleri verdi ve aynı zamanda müdürlüğünü üstlendi.



1999 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "Deli Yürek" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Oylum Öktem, Zeynep Tokuş, Melda Bekcan, Demir Karahan, Kürşat Alnıaçık, Ali Sürmeli, Ebru Cündübeyoğlu, Elif İnci, İdil Fırat, Selçuk Yöntem gibi oyuncularla beraber rol almıştır.



Başrollerinde Cem Kılıç, Hasan Kaçan, Tuğçe Kazaz'ın paylaştıkları "Gönül Hırsızı" adlı dizide Gönül karakterini canlandırdı.



Mehtap Bayri, 2014 - 2015 yılları arasında başrollerinde Timur Acar ve Sera Tokdemir'in bulunduğu "Kertenkele" adlı dizide Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Umut Oğuz, Yıldırım Memişoğlu, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.



Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Mustafa Uğurlu, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Uzaklarda Arama (Sinema Filmi)

2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Meryem) (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Kertenkele (Tülin) (TV Dizisi)

2014 - Gülcemal (Gülnaz) (Sinema Filmi)

2014 - Figüran (Sinema Filmi)

2014 - Analı Oğullu (Afet Fettan) (TV Dizisi)

2013 - Gönül Hırsızı (Gönül) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı (Esra) (Sinema Filmi)

2012 - Evlerden Biri (Leman) (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (Ajans Mualla) (TV Dizisi)

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor (Ayten) (TV Dizisi)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Perihan) (TV Dizisi)

2009 - Kız Kaçıran (Cevriye) (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Geniş Aile (Müjgan Kayır) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Küçük Kadınlar (Mihrace ) (TV Dizisi)

2007 - Sana Mecburum (Saadet) (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (Nuray) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe (Afife) (TV Dizisi)

2006 - Candan Öte (Figen Demir) (TV Dizisi)

2004 - Gece 11:45 (Selma) (Sinema Filmi)

2004 - Büyük Yalan (Şükran Vardarlı ) (TV Dizisi)

2004 - 2008 - Büyük Buluşma (Meryem) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (Mehpare) (TV Dizisi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Köylü Gelin) (TV Dizisi)

2000 - Şarkıcı (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Haber Spikeri) (Sinema Filmi)

1999 - Deli Yürek (Nazlı Miroğlu) (TV Dizisi)

1999 - Beyaz Mantolu Adam (Sinema Filmi)

1998 - Şeytanın Gözyaşları (Hülya) (TV Dizisi)

1997 - Şaban ile Şirin (TV Dizisi)

1997 - Yasemince (TV Dizisi)

1997 - Yalan (Gazeteci) (TV Filmi)

1997 - Hiç Bana Sordun mu? (TV Dizisi)

1995 - Fırtınalar (Kiraz) (TV Dizisi)