Meltem Yılmazkaya: Kötülükler bizden uzak olsun

Güldür Güldür Show’daki oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya, ‘Kendime Yalanlar’ single’ı ile müzik kariyerine “Merhaba” dedi. 60 ‘tan fazla bestesi olan ünlü oyuncu, şarkılarını sevenleriyle buluşturmak için sabırsızlansa da, müziğin oyunculuğunun önüne geçmesini istemiyor. Bir araya geldiğimiz Meltem Yılmazkaya ile keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik.

Bir yandan Güldür Güldür Show bir yandan müzik...Nasıl gidiyor?

İkisi de çok güzel gidiyor. Bana diyorlar ki nasıl yetişiyorsun vallahi gencim, sağlıklıyım diyorum. Bunların dışında bir yandan da sinema TV üzerine yüksek lisans yapıyorum. Kamera arkasını çok sevdiğim için bu konuda kendimi daha çok geliştimek istiyorum. Çünkü yapmak istediğim bir sürü proje var.

Peki müzik?

Aslında müzik hep vardı. 60’tan fazla bestem var. Hep dost meclislerinde söylüyordum yoğun istek üzerine cesaretlendim şimdi buradayım.

Bu koşuşturma içinde kendinize ait bir dünya var mı?

Hayatım hep programlıdır. Ev hayatını çok severim. Benim lakabım petibör Meltem’dir. Çayımı demliyim çayıma bisküvitimi bandırıyım bayılıyorum. (Gülüyor) 3 kedim var. Mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyoruz.

Etrafınıza duyarlı mısınız?

Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mudurnu’da 150 tane köpeğe bakıyorum. Her ay mama götürüyorum. Arabam da yok. Açlığa dayanamıyorum birileri aç birileri tok ikilemini kaldıramıyorum. Yardıma muhtaç insanlar duyuyoruz, tecavüze uğrayan çocuklar şiddet gören kadınlar okuyoruz. Çok duyarlıyım hatta aklımı kaçıracak kadar oluyorum. İnanın 3-4 gün kimseyle konuşmuyorum.

SABRETMEYİ ÖĞRENDİM

Kariyer olarak güzel bir yerdesiniz ve her geçen gün ivmeniz yükseliyor. Bu başarı için çok mücadele verdiniz mi?

Çok mücadele verdim. Babam hep bana “Gözüm arkada kalmıyor çünkü erkek gibi yetiştin” derdi. Aslında çok can acıtı bir laf. 13 yaşından beri çalışıyorum ve okuyorum. Şükürler olsun ki istediğim her şeye ulaştım. İsyan etmeyip sabretmeyi öğrendim.

Sonuçta neye inandınız?

Yaptığınız her şey bir gün size geri dönüyor. Hayatın iyi ya da kötü bir adaleti var. Hep bu inanç ve enerjiyle yola çıktığım için kolay elde etmedim sadece çok çalışarak elde ettim.

OTURAKLI BİR TİPİM

Komik bir kadın mısınız?

Günlük hayatımda oturaklı bir tipim. Benim ailem çok komik. 14 daireli bir apartmanda büyüdüm. Sadece 1 dairede evli bir çift oturuyordu. Geri kalan ya eşini kaybetmiş ya da eşinden ayrılmış kadınlardan oluşuyordu. Bana diyorlar ki ne kadar güzel teyze, anneanne oynuyorsun gözümü öyle kadınlar içinde açtım. Çok komikler di hala çok malzeme toplarım.