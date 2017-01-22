Meltem Yılmazkaya: Kötülükler bizden uzak olsun
‘Kendime Yalanlar’ şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Meltem Yılmazkaya ülkemizde yaşanan olaylara “Çok acı çekiyorum. Kötülükler bizden uzak olsun” diyerek duygularını dile getirdi.
- Nil Özer
Güldür Güldür Show’daki oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya, ‘Kendime Yalanlar’ single’ı ile müzik kariyerine “Merhaba” dedi. 60 ‘tan fazla bestesi olan ünlü oyuncu, şarkılarını sevenleriyle buluşturmak için sabırsızlansa da, müziğin oyunculuğunun önüne geçmesini istemiyor. Bir araya geldiğimiz Meltem Yılmazkaya ile keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik.
Bir yandan Güldür Güldür Show bir yandan müzik...Nasıl gidiyor?
İkisi de çok güzel gidiyor. Bana diyorlar ki nasıl yetişiyorsun vallahi gencim, sağlıklıyım diyorum. Bunların dışında bir yandan da sinema TV üzerine yüksek lisans yapıyorum. Kamera arkasını çok sevdiğim için bu konuda kendimi daha çok geliştimek istiyorum. Çünkü yapmak istediğim bir sürü proje var.
Peki müzik?
Aslında müzik hep vardı. 60’tan fazla bestem var. Hep dost meclislerinde söylüyordum yoğun istek üzerine cesaretlendim şimdi buradayım.
Bu koşuşturma içinde kendinize ait bir dünya var mı?
Hayatım hep programlıdır. Ev hayatını çok severim. Benim lakabım petibör Meltem’dir. Çayımı demliyim çayıma bisküvitimi bandırıyım bayılıyorum. (Gülüyor) 3 kedim var. Mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyoruz.
Etrafınıza duyarlı mısınız?
Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mudurnu’da 150 tane köpeğe bakıyorum. Her ay mama götürüyorum. Arabam da yok. Açlığa dayanamıyorum birileri aç birileri tok ikilemini kaldıramıyorum. Yardıma muhtaç insanlar duyuyoruz, tecavüze uğrayan çocuklar şiddet gören kadınlar okuyoruz. Çok duyarlıyım hatta aklımı kaçıracak kadar oluyorum. İnanın 3-4 gün kimseyle konuşmuyorum.
SABRETMEYİ ÖĞRENDİM
Kariyer olarak güzel bir yerdesiniz ve her geçen gün ivmeniz yükseliyor. Bu başarı için çok mücadele verdiniz mi?
Çok mücadele verdim. Babam hep bana “Gözüm arkada kalmıyor çünkü erkek gibi yetiştin” derdi. Aslında çok can acıtı bir laf. 13 yaşından beri çalışıyorum ve okuyorum. Şükürler olsun ki istediğim her şeye ulaştım. İsyan etmeyip sabretmeyi öğrendim.
Sonuçta neye inandınız?
Yaptığınız her şey bir gün size geri dönüyor. Hayatın iyi ya da kötü bir adaleti var. Hep bu inanç ve enerjiyle yola çıktığım için kolay elde etmedim sadece çok çalışarak elde ettim.
OTURAKLI BİR TİPİM
Komik bir kadın mısınız?
Günlük hayatımda oturaklı bir tipim. Benim ailem çok komik. 14 daireli bir apartmanda büyüdüm. Sadece 1 dairede evli bir çift oturuyordu. Geri kalan ya eşini kaybetmiş ya da eşinden ayrılmış kadınlardan oluşuyordu. Bana diyorlar ki ne kadar güzel teyze, anneanne oynuyorsun gözümü öyle kadınlar içinde açtım. Çok komikler di hala çok malzeme toplarım.
KOMEDİ OYNAMAK GÜZEL AMA ARTIK BENİ ZORLAYACAK ROLLER OLSUN İSTİYORUM
Müzik sektörü nasıl buldunuz?
Çok korktum ilk başta. Müzikte mutfak kısmını görünce singledan, albüm yapan herkesi alnından öpmek gerekiyor. Çünkü çok ciddi paralar dönüyor.
Müzik mi oyunculuk mu desem?
Müzik asla oyunculuğumun önüne geçsin istemiyorum. Ama müzik ürettiğim ve beslendiğim bir alan. Kendi emeğim kendi hikayelerimden oluşan bir alan. Derdim var şu an tiyatroyla bir yere kadar anlatabiliyorum.
Tepkiler nasıl?
Gelen tepkiler beni çok mutlu etti. İyi ki yapmışım diyorum.
Hedefleriniz neler?
Bu yıl bir tiyatro oyununda olmak istiyorum. Çok uzun vadede planlar düşünemiyorum. Çünkü yaşanan en ufacık olumsuz olay beni çok etkiliyor. Sağlığım yerinde olduğu sürece çok çalışacağım bana gelen her şeyi değerlendireceğim. Kamera arkasındaki çalışmalarıma ağırlık vermek kısa film projemi hayata geçirmek istiyorum.
Sevmediğiniz huyunuz var mı?
Çok fazla anaçım. Beni yormaya başladı bu durum.
Yaşadığımız bu toplumsal olaylara nasıl tepki veriyorsunuz?
Günlerce çok acı çekiyorum. O anne ve babanın yerine koyuyorum. Sosyal medyadan uzak duruyorum. Herkese iyilik sağlık diliyorum. Huzur yoksa sağlığımızda olmuyor. Hayat çok kolay zorlaştıran bizleriz. Kötülükler bizden uzak olsun.
Bu kadar sıkıntı yaşarken sahneye çıkmak bir de komedi…
Seyirciyi güldürmek gibi sorumluluğumuz var. İnsanlar fedakarlık yapıyor bilet alıp geliyor. Oyuncunun modunun düşmesi gibi bir lüksü olamaz.
Güldür Güldür kalabalık bir ekip. Kıskançlık oluyor mu aranızda?
Maşallah çok güzel bir ekibiz. 4 yıldır bir gün bile problem olmadı.
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