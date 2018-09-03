Murat Başoğlu kimdir intihar mı etti? Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kim kaç yaşında? soruların yanıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Alınan son dakika bilgisine göre, Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu’nun intihara kalkıştığı iddia edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının iyi olmadığı öğrenildi. Murat Başoğlu intihar girişimi ile gündeme düşerken yeğeni Burcu Başoğlu ile olan cinsel ilişki görüntüleri yeniden akıllara geldi. Bursa Başoğlu bu olay sonrasında eşinden boşanmıştı. Murat Başoğlu ise karısı Hande Bermek ile boşansa da birlikte yaşamaya devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Programda, hastaneye kaldırılan Başoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir‘de doğmuştur.17 yaşından itibaren Mankenlik yaparken, 10 yıl podyumlardan sonra ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda da yaptığı başarılı işlerle adından söz ettirdi.Murat Başoğlutelevizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez ile “Sabah Şekerleri” proğramını sundu. 1997 yılında Şebnem Dönmez ile “Görevimiz Tehlike” adlı yarışma programını sundu. 2012 yılında “Bir milyon Canlı Para” adlı yarışma proğramını sundu.Murat Başoğlu 2003 yılında televizyonculuğu bırakıp “Biyer Reklam Ajansı”nı kurdu. Daha sonasarım ofisi de kurarak işlerini genişletti. Takkunya, Bobblehead ve Cartoonbox gibi markalar adı altında hediyelik eşya ve hayata keyif veren ürünler tasarlıyor.1.83 boyunda, 73 kilo, 2008 yılından beri spor yapıyor ve vücut çalışıyor. İşte Murat Başoğlu hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...

Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu ile yasak ilişki yaşadığı haberleri ile herkesi şoke etmişti. Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkında iddianame hazırlanmış ve dava açılmıştı. Murat Başoğlu skandal görüntüler sonrasında eşi Hande Bermek'ten boşanırken, Burcu Başoğlu da kocası Selçuk Kabadayı'dan ayrılmıştı.

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu olayı nedir : İkili hakkında açılan davanın iddianamesine olay şu şekilde yansımıştı;



"Şüpheli Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın 28/07/2017 günü Murat Başoğlu'na ait "Apostol" isimli tekne ile saat 16:00 civarında, Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach'den hareket ettikleri, ikisi birlikte tekne ile uzaklaştıkları, Yalıkavak civarında bir koyda durdukları, orada teknenin üst kısmında birlikte yalnız vakit geçirmeye başladıkları, fotoğrafları ve videoyu çeken magazin muhabirinin görev yaptığı gazetenin magazin servisinden temin edilen fotoğraf ve video içeriklerine göre teknenin üst kısmında herkesin görebileceği bir biçimde cinsel birliktelik yaşadıkları, görüntülerin tüm yazılı ve görsel basında haber olmasıyla olayın tüm kamuoyuna yansıdığı, dosyamız şüphelileri arasında evlenme yasağını da kapsayan amca – yeğen akrabalık ilişkisi olması nedeniyle soruşturmamıza konu olayın toplumsal ahlakı ve değer yargılarını ayrıca kamu vicdanını zedeleyici mahiyete büründüğü…

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ



Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir‘de doğmuştur.17 yaşından itibaren Mankenlik yaparken, 10 yıl podyumlardan sonra ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda da yaptığı başarılı işlerle adından söz ettirdi.Murat Başoğlutelevizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez ile “Sabah Şekerleri” proğramını sundu.

1997 yılında Şebnem Dönmez ile “Görevimiz Tehlike” adlı yarışma programını sundu. 2012 yılında “Bir milyon Canlı Para” adlı yarışma proğramını sundu.Murat Başoğlu 2003 yılında televizyonculuğu bırakıp “Biyer Reklam Ajansı”nı kurdu. Daha sonasarım ofisi de kurarak işlerini genişletti. Takkunya, Bobblehead ve Cartoonbox gibi markalar adı altında hediyelik eşya ve hayata keyif veren ürünler tasarlıyor.1.83 boyunda, 73 kilo, 2008 yılından beri spor yapıyor ve vücut çalışıyor.

Fit bir vücuda sahip olmak isteyen Murat Başoğlu, 2012 yılında Men’s Health dergisine üstü çıplak resmi ile kapak oldu.Murat Başoğlu 8 Haziran 2012‘de Star TV’de yayınlanmaya başlayan “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma proğramının 1. Sezonunun sunuculuğunu yaptı.Murat Başoğlu 2013 yılının başında yenisi başlayan ve TV8 ekranlarında gösterilen “Bir Fikrin mi Var?” adlı yarısma programında sunuculuk yaptı.

Murat Başoğlu, 2003 yılında Hande Bermek ile evlendi. Can adında bir oğlu vardır.2013 yılında juri koltuğunda, Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin Ve Demet Akbağ‘ın olduğu “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma programını Murat Başoğlu sundu.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv’de başlayan ve Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim ile birlikte jüri üyeliği yaptığı “Benzemez Kimse Sana” programının sunuculuğunu Murat Başoğlu yapmaya başladı.

MURAT BAŞOĞLU'NUN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

2010 – Makber (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2007 – Tatlı İntikam (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Sinema Filmi)

1993 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

BURCU BAŞOĞLU KABADAYI KİMDİR?



35 yaşındaki Burcu Başoğlu Kabadayı spor hocalığının yanı sıra yaşam koçluğu da yapıyor. Burcu Başoğlu Kabadayı, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Burcu Klinik Psikolog bir anne ve Profesyonel Atlet bir babanın tek çocuğu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Son 9 senesi Dell ve Lenovo gibi uluslararsı teknoloji devlerinde yöneticilik olmak üzere 15 yıl bilişim sektöründe çalıştı. 2011 yılında iş stesinden uzaklaşmak için yaptığı arayışları sırasında yogayla tanıştı.



Koh Samui Tayland’da Vikasa Yogada katıldığı yoga kampı ve inziva sonrasında yogada derinleşmesini sağlayacak bir eğitim ararken Çelen ile yollarının keşismesi sayesinde Çelen Arıman & Deniz Bağan ile Yoga Allience onaylı 200 saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimine katıldı.



2015 yılı itibariyle kurumsal hayata veda edip, tam zamanlı yoga eğitmeni olarak çalışmaya başladı.

2016 yılında Berra Sertel’den 200 saat Yoga Eğitmenlik eğitimi aldı ve yine 2016 yılında Budokon University Miami’de Cameron Shayne’den Calisthenics Eğitmenlik Eğitimini tamamladı, yoga, MMA (Mixed Movement Arts) ve yaşam sanatı üzerine eğitimler aldı ve öğrencisi olmaya devam ediyor.



Aynı zamanda sertifikalı bir Wellness Koçu olarak yoga ile başladığı daha iyi bir yaşam yolculuğuna, geçmiş spor, koçluk ve kurumsal hayat deneyimlerini aktardığı Wellness alanında devam ediyor. Wellness Koçu olarak yaşam koçluğu, bireysel antrenörlük, grup egzersizleri eğitmenliği, sağlık ve stres yönetimi danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor.