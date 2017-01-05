Murat Boz aþkýyla poz verdi
Þimdilerde Dönerse Senindir adlý filmle sevenlerinin karþýsýna çýkan Murat Boz'un gönül verdiði takým Beþiktaþ.
Müzik kariyerinin yanýnda, özellikle son zamanlarda yer aldýðý film projeleriyle de isminden söz ettiren Murat Boz, her ne kadar kendi sayfasýnda fazlaca paylaþmasa da tam bir Beþiktaþ fanatiði. Tuttuðu takýma yürekten inanan Murat Boz'un gönül verdiði takýmýn formasýyla verdiði bir poz Beþiktaþ'ýn baþarýlý oyuncusu Ricardo Querasma için açýlmýþ bir hayran sayfasýndan paylaþýlmýþ. Murat Boz, Beþiktaþ için hissettiklerini katýldýðý bir programda "Beþiktaþ'a aþýðým" sözleriyle dile getirmiþti.
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