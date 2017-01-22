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Müzikle hüzünlerimizi dağıtalım

Rock müziğin başarılı temsilcisi Gripin, önceki akşam sevenleriyle buluştu.

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Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konserde Gripin, sahne şovları ile sevenlerine eğlence dolu saatler yaşattı. Ülkemizin yaşadığı zor günler için duygularını dile getiren ünlü grup “ Dostça bir akşam geçirelim. Müzikle birlikte hüzünlerimizi dağıtalım” diyerek kendisini dinlemeye yeni ve eski albümlerindeki parçaların yanı sıra Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, şarkılarına da yer verdi. 

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