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Niran Ünsal, referandum kararını açıkladı

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, daha güçlü bir Türkiye için 'Ben de varım' dedi.

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Niran Ünsal referandum için rengini belli etti! Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Niran Ünsal "Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet" diyerek referandum tercihini açıkladı.
 
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal da nisan ayında yapılacak olan referandum için oyunu açıkladı! Remetta markası için Sultan Sarnıcı'nda kamera karşısına geçen Ünsal, 'evet' dedi.
 
"SOYTARI İLAN EDİLDİM"
 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekten yüz yılın lideridir' diyerek konuşmasına başlayan şarkıcı, "Ben Cumhurbaşkanımızı sevdiğimizi söylediğim için soytarı ilan edildim, haramın gülü ilan edildim. Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet" sözleriyle tercihini açıkladı.

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