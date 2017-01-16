Nurgül Yeşilçay'a 2 gece için 200 bin lira

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay, Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde Dubai'de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninde (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Yeşilçay, ödülünü almak üzere gittiği Dubai'de el üstünde tutuldu.

Dubai Palm Atlantis Hotel'de konaklayan Nurgül Yeşilçay'a tesisin en pahalı odası olan 'Kraliyet Köprü Suiti'nin tahsis edildiği öğrenildi. 3 yatak odası, 1 salon, 2 teraslı, özel uşaklı, 1000 metrekare genişliğindeki suitin gecelik fiyatı 100 bin TL. Festival komitesinin Dubai'de iki gece kalan Yeşilçay için 200 bin TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan Yeşilçay, Tunus'un ünlü şarkıcısı Latifa ve Lübnanlı yorumcu Elissa'nın da katıldığı, Dubai Atlantis the Palm'da yapılan törende en iyi kadın oyuncu ödülünü almak üzere sahneye çıktı. "Asmalı Konak"tan son projesi "Muhteşem Yüzyıl: Kösem"e tüm kariyeri değerlendirilerek bu ödüle layık görülen Yeşilçay, teşekkür konuşmasında şöyle dedi.

Yeşilçay; "İlk kez Dubai'ye geliyorum. Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum. Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum" dedi.

Kırmızı halıda yeşil elbisesi ve gösterişli takılarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'a Arap basınının ilgisi büyüktü.