Nusret ABD'de de fenomen oldu

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin videouları ve fotoğrafları ABD'de başlayan 'SaltBae' hastagı ile paylaşılıyor. İngilizce'de 'Salt' tuz anlamına geliyor. Baby kelimesinin kısaltması olan BAE ise daha çok 'Before anyting else'in kısaltması olarak 'Herkesten önce gelen' anlamında kullanılıyor.

Golden State Warriors da Amerika'da patlayan 'CAPS'ler sonrası Sacramento Kings ile girdiği bir diyalogta Nusret Gökçe'nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" yazdı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin fotoğrafıyla oldu.