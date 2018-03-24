Oğuzhan Uğur kimdir nereli kaç yaşında Oğuzhan Uğur hangi filmlerde oynadı

Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İlk olarak Yotube videolarıyla tanınan Oğuzhan Uğur’un hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Hem müzik hem de sinema da kendisini deneyen Oğuzhan Uğur’un yaşı, eğitimi ve filmleri araştırılıyor. Youtuber kimliği ile tanınan Oğuzhan Uğur oyuncu ve şarkıcı. Onedio’nun sevilen programlarından Pinç’in sunucusu, aynı zamanda müzisyen Oğuzhan Uğur’un hayatına ilişkin detayları derledik.. Youtube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Oğuzhan Uğur daha yönetmen Osman Sınav'ın yönetmenliğini de yaptı. Oğuzhan Uğur dün akşam sevilen Talk Show programı Beyaz Show’a konuk oldu.



OĞUZHAN UĞUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?



Son zamanlarda parlayan genç yetenek Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde (34 yaşında) Ankara’da dünyaya geldi. YouTube’da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yapmıştır.







Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünü mezunu olan Oğuzhan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmiş ardından Osman Sınav ile çalışmaya başlamıştır.



Okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın asistanı olarak görev yapmıştır.



Müzisyen, film yönetmeni, senarist Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Ankara'da dünyaya gelmiştir. Youtube'da yayınladığı kısa videolarla kendisine küçük bir kitle edinen Oğuzhan Uğur, 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında ise Çok Şükür isimli ilk stüdyo albümünü yayınladı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte Mağlubiyet isimli bir düet parça da çıkardı.



Single albümler



• Terbiyesizim (2012)

• Panpa (2012)

• Birinci Vazife (2013)

• İstemiyorum (2013)

• Sağ Salim (2014)

• Bal Prensesi (2014)

• Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)

• Biyolojik Unsur (2015)

• Mağlubiyet (2016)

• Madım Mı? (2016)

• Kıskanç (2016)