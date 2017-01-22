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Recep İvedik 5'in fragmanı 19 milyon izlendi!

16 Şubat'ta vizyona girecek Recep İvedik 5'in fragmanı bir haftada Youtube'da 19 milyon kişi tarafından rekor kırdı.

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Şahan Gökbakar'ın son dönem Türkiye sinemasına damga vuran karakteri Recep İvedik'in 5. filmi henüz vizyona girmeden rekor kırdı. Filmin fragmanı bir haftada 19 milyon kişi tarafından izlendi. Fragman bu rakamla Recep İvedik 4'ün fragmanının izlenmesini de geride bırakmış oldu.
 
2014 yapımı 'Recep İvedik 4',  7.369.098 seyirciyle Türkiye'nin en çok seyredilen filmi olma rekorunu elinde bulunduruyor. 
 
 

👑Recep İvedik 5 Fragman👑1 haftada 19.000.000 izlenme!!! Tesekkurler! 👑❤🎥

Şahan Gökbakar (@sahangokbakar) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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