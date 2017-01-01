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Reina'daki hain saldırıyı böyle lanetlediler

Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanetledi.

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Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldırısında en az 39 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler sosyal medya hesabından korkunç saldırıyı lanetledi.
 
Ünlü manken Çağla Şikel, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Allah'ım Nasıl olur #katliamvar" yazdı. Saldırıyı lanetleyen Demet Akalın ise, "En az 35 ölü, yazık bize" notuyla paylaşımda bulundu.
 
Ünlü sunucu Esra Erol ise "En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off" derken sanatçı Yıldız Tilbe ise Twitter hesabından "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun" tweetiyle teröre tepki gösterdi.

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