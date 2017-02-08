Ronaldinho Survivor'a mı katılacak?

Survivor'da Ronaldinho bombası... Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü eski futbolcu Ronoldinho'ya Survivor'a katılma teklifinde bulundu. Menajer Ümit Akbulut teklifi instagramdan yaptığı paylaşımla doğruladı.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de bir çok takımın peşine düştüğü ancak getiremediği Ronaldinho geçtiğimiz hafta sonunu İstanbul'da geçirdi.

TV8'de yayınlanan 3 Adam programına da katılan Ronoldinho burada ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı Ronaldinho'ya Survivor'a katılma teklifinde bulundu. Sambacı yıldızın bu teklifi sıcak baktığı konuşuluyor.

Ümit Akbulut doğruladı

Ronaldinho'nun Survivor yarışmasına da katılacağı konuşulurken, Menajer Ümit Akbulut, "Acun Ilıcalı'dan Survivor konusunda bir davet aldık evet doğru. Dominik'te onları ziyaret edebiliriz, Ronaldinho bu duruma sıcak baktı" dedi.

Bu arada Ronaldinho'nun konuk olduğu 3 Adam programı bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.