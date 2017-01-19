Şahan Gökbakar tepki çeken sahneyi filmden çıkardı

Gökbakar, yaptığı paylaşımda "Herkese merhabalar. Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık iki gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karşıladınız. 10 milyonu aşkın bir izlenme ile şuan da bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahne ile ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filimlerimi gülmek için ve güldürmek için yapıyorum.Her zaman böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin bile hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çıkartıyorum. Hem böylece kardeşliğimin dostluğumun mertçe bir kanıtı olsun bu size, hem de kötü niyetle art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum burdan." dedi.