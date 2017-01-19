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Şahan Gökbakar tepki çeken sahneyi filmden çıkardı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'te yer alan Azerbaycanlı sporcuyla yaptığı müsabakaya dair sahneyi filmden çıkardı.

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 5 filminin fragmanını izleyicinin beğenisine sundu. Fragmanda Azeri bir boksör ile Recep İvedik karakterinin konuşmaları bazı çevreler tarafından tepki topladı.

 
 
Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir videoyla bu tartışamalara son noktayı koydu ve söz konusu sahnenin filmden çıkarıldığını açıkladı.

 
 
 
Gökbakar, yaptığı paylaşımda "Herkese merhabalar. Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık iki gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karşıladınız. 10 milyonu aşkın bir izlenme ile şuan da bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahne ile ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filimlerimi gülmek için ve güldürmek için yapıyorum.Her zaman böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin bile hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çıkartıyorum. Hem böylece kardeşliğimin dostluğumun mertçe bir kanıtı olsun bu size, hem de kötü niyetle art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum burdan." dedi.

 
 

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