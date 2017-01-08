Sarp Levendoğlu Birce'yi silemedi
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun ayrılığı, Akalay’ın eşini Instagram’da takip etmeyi bırakması ve birlikte fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı.
Omzundaki ‘Sarp’ dövmesini de sildiren Akalay, eşinin adının aşk dedikodularına karıştığı Derya Şensoy’u da arkadaş listesinden çıkardı.
Levendoğlu ise ne Birce dövmesini sildirdi ne de eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Bu durum, barışma umudu taşıdığı şeklinde yorumlandı.
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