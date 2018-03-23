Saygın Soysal kimdir Çukur’un yeni oyuncusu Saygın Soysal oynadığı diziler nelerdir? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Bilindiği üzere Saygın Soysal 'Hatırla Sevgili', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kara Para Aşk' gibi dizilerde rol almıştı. Saygın Soysal, Show TV'de yayınlanan 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı, Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinin kadrosu genişliyor. İlk kez 22'inci bölümde izleyici karşısına çıkacak olan 35 yaşındaki oyuncu Saygın Soysal, 'Elvis' karakterine hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Kilit bir role sahip olan Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştıracak.

SAYGIN SOYSAL ÇUKUR’DA

Hatırla Sevgili', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kara Para Aşk' gibi dizilerde rol alan Saygın Soysal, Show TV'de yayınlanan 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı, Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinin kadrosu genişliyor.

İlk kez 22'inci bölümde izleyici karşısına çıkacak olan 35 yaşındaki oyuncu Saygın Soysal, 'Elvis' karakterine hayat verecek.

Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Kilit bir role sahip olan Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştıracak.

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İki yaşındayken Bursa’ya ikamet ettiler. İlkokul eğitimi bitince de Trabzon iline yerleştiler.

Lise eğitimini de Trabzon’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Tarihler 2005’i gösterdiğinde ise "Kırık Kanatlar" adlı dizide Çavuş Yunus karakterine hayat verdi. Bu dizide, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat gibi usta oyuncularla başrolleri paylaştı.

2006 yılına gelindiğinde baş rollerini Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın üstlendiği "Hatırla Sevgili" adlı dizinin oyuncu kadrosunda bulunmuştur.

2013 yılında ise büyük ses getiren proje "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakteriyle karşımıza çıktı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol aldı.

Son olarak 2014 yılında, "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre gibi güçlü oyuncularla birlikte rol aldı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.

Çukur son bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni topladı. Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı. Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.