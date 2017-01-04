Şebnem Ferah aradığı aşkı buldu

İşte G.Saray'ın yeni forveti!

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen ve Hollanda pasaportu da taşıyan Rodrigues, hayranı olduğu Sneijder ile oynama şansını tepemeyeceğini söyledi. PAOK’un 4 milyon Euro talebine karşılık Cimbom, teklifini 3.5 milyon Euro’ya çıkardı.