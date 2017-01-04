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Şebnem Ferah aradığı aşkı buldu

Yaklaşık iki yıl beraber olduğu Çağkan Demiralp'le ilişkisi 2015'in sonlarında noktalanan Şebnem Ferah, yeni aşkı iş dünyasında buldu.

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Rock müziğin sevilen ismi Şebnem Ferah, eski milletvekillerinden Sedat Aloğlu'nun oğlu Selhan ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu sürpriz aşkı, ikilinin sıcak sosyal medya mesajları ortaya çıkardı.
 
Selhan Aloğlu ile Şebnem Ferah'ın son dönemdeki samimiyeti, Instagram'daki takipçilerin gözünden kaçmadı. Genç işadamının, Ferah'a gönderdiği kalpli öpücük mesajı da aşkın ilanı olarak yorumlandı.

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