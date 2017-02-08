Seda Sayan'dan çok sert açıklama!

İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol mekanlarından Etiler Şamdan’ın kapısına kilit vuruldu. Mülk sahibi Seda Sayan, altı aydır kirasını alamadığı gerekçesiyle tahliye kararı çıkarttı. O karar öncesi kalbi duran ve kalp pili devreye girmeyince hastaneye kaldırılan işletmeci Mehmet Tuna’ya, Sezen Aksu’dan müjdeli haber geldi.

Ünlü işletmecinin eski eşi Şehnaz Tuna’yı arayan Aksu, Şamdan’ı Kanlıca’daki yalısına taşıyabileceklerini söyledi. Tuna, şöyle dedi: “Sezen Aksu, ‘Ona mekan mı yok, gelsin yalıyı Şamdan yapsın, yeter ki iyi olsun. 5 kuruş para istemiyorum’ dedi. Zaten Sezen Hanım, Mehmet hastaneye yattığından beri her gün arıyor.”

SEDA SAYAN SERT ÇIKTI

Mekanın mülk sahibi Seda Sayan, basında çıkan haberlerin ardından Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Sayan, şunları söyledi:

"Sezen'in bakmakla yükümlü olduğu 1 tane oğlundan başka kim var? Ben koca bir sülaleye bakıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. Ben bu yatırımları tüm ailemin sorumluluğu üzerimde diye yaptım. Kimin kime jest yaptığı umrumda değil. Ben bu yatırmlarım tüm ailemi geçindirebilmek adına tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Sezen hanım'ın yaptığı jest konuşuluyor. Heralde yapacak. Helal olsun. Bana bu kadar sitem edeceğinize, adamın mekanına gitseydiniz adam kirasını öderdi be!

Tanınmış aileler sosyal medyadan yazı yazmaya utanmıyorlar mı? Adamın 8 aylık borcu o ailelerin çerez parası. Herkes kirasını ödeyip bu adam ödeyemiyorsa demek ki yanlış dost seçmiş.

Ben dükkan sahibiyim. 5 yıldır yaptığım jest karşılığında bana 'enayi misin' diyen çok oldu.

Orayı kiralamak için avukatımla irtibata geçen herkese 'bütün çalışanlar işe alınacak' şartını koştuğumu biliyor musunuz? Dolar kurunu 1.60'a sabitleyip 15 bin dolar kira aldım. Tam 5 yıl bunu yaptım. Etrafındakiler de bunu biliyor, yapmasınlar Allah aşkına.

Yaptım yaptım, yapmadım yapmadım... Bu olayda muatap değilim. Ben mekanın mülk sahibiyim, işletmecisi Oğulcan.

Birkaç marka var kiralamak isteyen. Cihangir'de bir yerim daha var. Kim işletiyor, nasıl işletiyor hiç gidip bakmadım bile. İkisiyle de Oğulcan ilgileniyor.

Cenk Eren'in bir sözüyle aldım. Ben karışmıyorum. Oğulcan Engin işletiyor, Oğulcan Engin ilgileniyor.

Kocaman bir sülalem var. Eşekler gibi çalışıp onları kraliçeler gibi yaşatıyorum."