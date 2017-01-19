Şehit çocukları için yürüdüler

Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan polislerin çocuklarına eğitim bursu sağlamak amacıyla önceki akşam İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir defile düzenlendi. Ankara ve İstanbul Altın Kalpler Gönüllü Yardım Oluşumu’nun organize ettiği gecede modacı Mehmet Köymen’in hazırladığı koleksiyonu ünlü mankenler tanıttı. Deniz Akkaya’nın sunuculuğunu yaptığı özel gecede Uğur Batur tarafından bir müzayede gerçekleştirildi.

AYDA BİR ÖZEL GECE

Ankara ve İstanbul Altın Kalpler Gönüllü Yardım Oluşumu Başkanı Şenay Dağlı’ın ve sahipliği yaptığı geceye Gül Ergi, Arzu Çebi, Neşe Sert, İsmet Alpagut, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen ve Feryal Gülman gibi cemiyet hayatının ünlü simaları da katıldı. Başkan Şenay Dağlı, bu tür organizasyonların her ay devam edeceğini belirterek, geceden ve müzayededen elde edilen tüm gelirin, 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit olan polislerin çocuklarına eğitim bursu olarak kullanılacağını ifade etti.