Serenay’da reklam bitmez
Şampuan markası Head&Shoulders’ın Türkiye’deki marka elçisi Serenay Sarıkaya oldu.
- Magazin servisi
Markanın Türkiye’deki ilk kadın marka elçisi olan Sarıkaya, önümüzdeki günlerde başta reklam filmi olmak üzere pek çok iletişim çalışmalarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya’nın Head&Shoulders için çektiği ilk reklam filmi ise özel bir basın etkinliği sonrası izleyicilerle buluşacak. Sarıkaya, 3 sezondur reklam yüzü olduğu jean markasının, yeni dönemde Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşması sonucu şirketle yollarını ayırmıştı.
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