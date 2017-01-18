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Serenay’da reklam bitmez

Şampuan markası Head&Shoulders’ın Türkiye’deki marka elçisi Serenay Sarıkaya oldu.

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Markanın Türkiye’deki ilk kadın marka elçisi olan Sarıkaya, önümüzdeki günlerde başta reklam filmi olmak üzere pek çok iletişim çalışmalarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya’nın Head&Shoulders için çektiği ilk reklam filmi ise özel bir basın etkinliği sonrası izleyicilerle buluşacak. Sarıkaya, 3 sezondur reklam yüzü olduğu jean markasının, yeni dönemde Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşması sonucu şirketle yollarını ayırmıştı. 

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