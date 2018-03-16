Serkan Kaya kimdir kaç yaşında Beyaz Show konuğu Serkan Kaya şarkıları nelerdir? Serkan Kaya kimdir biyografisi merak ediliyor. Beyaz Show konuğu Serkan Kaya aslen nerelidir? 'Mesele' ve 'Kalakaldım' şarkılarıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Serkan Kaya bu akşam Beyaz Show’a konuk oluyor. 1978 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, ilkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Serkan Kaya, liseyi bitirdikten sonra askere gitti. Vatani görevini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamlayan Serkan Kaya, İstanbul'a gelerek müzikal çalışmalara başladı. 2001 yılında ilk albümünü çıkaran Serkan Kaya, albüm çalışmasının ardından daha çok söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümünü çıkaran Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümünün çıkış şarkısı olan 'Sevemiyorum' şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' ve 'Zor Bela' adlı şarkılarını kliplerini yaptı. İşte merak edilen Beyaz Show konuğu Serkan Kaya hakkında bilinmeyenler…