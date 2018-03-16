Serkan Kaya kimdir kaç yaşında Beyaz Show konuğu Serkan Kaya şarkıları nelerdir?
Serkan Kaya kimdir biyografisi merak ediliyor. Beyaz Show konuğu Serkan Kaya aslen nerelidir? 'Mesele' ve 'Kalakaldım' şarkılarıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Serkan Kaya bu akşam Beyaz Show’a konuk oluyor. 1978 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, ilkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Serkan Kaya, liseyi bitirdikten sonra askere gitti. Vatani görevini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamlayan Serkan Kaya, İstanbul'a gelerek müzikal çalışmalara başladı. 2001 yılında ilk albümünü çıkaran Serkan Kaya, albüm çalışmasının ardından daha çok söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümünü çıkaran Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümünün çıkış şarkısı olan 'Sevemiyorum' şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' ve 'Zor Bela' adlı şarkılarını kliplerini yaptı. İşte merak edilen Beyaz Show konuğu Serkan Kaya hakkında bilinmeyenler…
Serkan Kaya kimdir kaç yaşında Beyaz Show konuğu Serkan Kaya şarkıları nelerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Beyaz Show 16 Mart konukları arasında yer alan Serkan Kaya biyografisi araştırılıyor. Serkan Kaya albümleri arasında Senden Sonra Ben – 2000 Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? – 2011 Gönül Bahçem – 2015 Miras – 2017 yer alıyor. Serkan Kaya, 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Serkan Kaya, liseyi bitirdikten sonra askere gitti. Vatani görevini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamlayan Serkan Kaya, İstanbul'a gelerek müzikal çalışmalara başladı. İşte merak edilen Serkan Kaya biyografisi sizlerle…
SERKAN KAYA KİMDİR?
Serkan Kaya 24 Temmuz 1977’de Sivas’ta doğmuştur. Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 2000’de ilk çalışması “Senden Sonra Ben” albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması “Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?” albümünü çıkarmıştır.
2015 yılında üçüncü çalışması “Gönül Bahçem” albümünü çıkarmıştır. “Gönül Bahçem” albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır
Albümün “Kalakaldım” adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Fantezi – Halk Müziği (Erkek)” ödülünü kazanmıştır.
DİSKOGRAFİ
Senden Sonra Ben – 2000
Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? – 2011
Gönül Bahçem – 2015
Miras – 2017
BEYAZ SHOW 16 MART KONUKLARI
Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a bu hafta arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak konuk oluyor.
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