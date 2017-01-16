Güzelliğiyle genç meslektaşlarına taş çıkaran ünlü şarkıcı Sertab Erener, kuaförünün azizliğine uğradı. Sürekli gittiği kuaförde bu kez saçlarını boyatmak isterken saçlarından olan Erener, "Saçlarımdan sıkıldığım için kestirdim" açıklamasında bulundu.

SAÇLARINI YAKTILAR