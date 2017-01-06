Aslı Bekiroğlu ve Serkan Şenalp, ilk kez el ele görüntülendi
Bir kafede oturan çiftten Bekiroğlu, sık sık sevgilisinin elini öperken objektiflere takıldı
Oyuncu Serkan Şenalp ile ‘Gülümse Yeter’ dizisinin Yasemin’i Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede ilk kez objektiflere takıldı. Yemeğin ardından, uzun süre sohbet edip, birbirlerine gülücükler atan ikiliden Bekiroğlu’nun sık sık Şenalp’in ellerini öpmesi gözlerden kaçmadı.
Çıkışta el ele tutuşarak yürüyen çift, muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini görünce utangaç tavırlar sergiledi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Sevgilisinden 12 yaş büyük olan Şenalp, beş yıl önce kendisinden 12 yaş büyük Ece Uslu’yla birlikte olmuştu. Kaynak: Milliyet
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