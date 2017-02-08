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Sezen Aksu'dan büyük jest!

Seda Sayan’ın Etiler Şamdan için tahliye kararı çıkarmasının ardından devreye Sezen Aksu girdi. Sanatçı, işletmeci Mehmet Tuna’nın eski eşi Şehnaz Tuna’yı arayıp “Mekanı benim yalımda açın, para istemem” dedi.

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İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol mekanlarından Etiler Şamdan’ın kapısına kilit vuruldu. Mülk sahibi Seda Sayan, altı aydır kirasını alamadığı gerekçesiyle tahliye kararı çıkarttı. O karar öncesi kalbi duran ve kalp pili devreye girmeyince hastaneye kaldırılan işletmeci Mehmet Tuna’ya, Sezen Aksu’dan müjdeli haber geldi.
 
Ünlü işletmecinin eski eşi Şehnaz Tuna’yı arayan Aksu, Şamdan’ı Kanlıca’daki yalısına taşıyabileceklerini söyledi. Tuna, şöyle dedi: “Sezen Aksu, ‘Ona mekan mı yok, gelsin yalıyı Şamdan yapsın, yeter ki iyi olsun. 5 kuruş para istemiyorum’ dedi. Zaten Sezen Hanım, Mehmet hastaneye yattığından beri her gün arıyor.” 

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